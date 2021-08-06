Пять подсудимых сбежали из ИВС в Московской области

Пять подсудимых сбежали из ИВС в Московской области
Для побега они откуда-то достали гаечный ключ. Фото: pixabay.com
Пятеро задержанных сбежали из изолятора временного содержания в Московской области.
Для побега они откуда-то достали гаечный ключ. Инструменты запрещены в ИВС. С помощью ключа они каким-то образом взломали замки и ретировались. Об этом сообщает прокуратура области.
Среди сбежавших — Александр Мавриди. Его обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова. Журналисты окрестили бизнесмена «колбасным королем», так как он был владельцем нескольких колбасных заводов.
Коммерсанта застрелили из арбалета в собственной бане осенью прошлого года. По версии следствия, злоумышленники ворвались в его дом, связали жену и начали требовать деньги.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный житель Ленобласти сломал ногу при побеге после угона такси. Водитель такси обратился в полицию 15 апреля. Он рассказал, что с одной из улиц в поселке Новый Учхоз у него угнали машину, принадлежавшую его знакомому.
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