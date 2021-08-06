Пять подсудимых сбежали из ИВС в Московской области

Пятеро задержанных сбежали из изолятора временного содержания в Московской области.

Для побега они откуда-то достали гаечный ключ. Инструменты запрещены в ИВС. С помощью ключа они каким-то образом взломали замки и ретировались. Об этом сообщает прокуратура области.

Среди сбежавших — Александр Мавриди. Его обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова. Журналисты окрестили бизнесмена «колбасным королем», так как он был владельцем нескольких колбасных заводов.

Коммерсанта застрелили из арбалета в собственной бане осенью прошлого года. По версии следствия, злоумышленники ворвались в его дом, связали жену и начали требовать деньги.