Пьяный житель Ленобласти сломал ногу при побеге после угона такси

Пьяный житель Ленобласти сломал ногу при побеге после угона такси
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Ленобласти под Гатчиной неизвестный угнал у таксиста Datsun on-DO и попытался сбежать от полиции, но сломал ногу.

Водитель такси обратился в полицию 15 апреля. Он рассказал, что с одной из улиц в поселке Новый Учхоз у него угнали машину, принадлежавшую его знакомому.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, на следующий день стражи порядка нашли машину с пьяным мужчиной внутри. Неизвестного обнаружили в поселке Войсковицы на пересечении «А-120 Южное полукольцо» и «Гатчина-Ополье». Он попытался сбежать, но оступился и сломал себе ногу.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у петербуржца угнали «Инфинити» за 6 млн на Итальянской улице.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание угон


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный житель Ленобласти сломал ногу при побеге после угона такси
Обокрали квартиру главного нефролога Петербурга, расчленившего свою жену
Сотрудники ФСБ задержали украинского консула в Петербурге
За сутки коронавирус выявили у 701 петербуржца
Задержан рецидивист, угрожавший школьникам пистолетом на Ветеранов
Во Всеволожске госпитализировали впавшего в кому петербургского школьника
Житель дома на Софийской нашел в своем старом шкафу гранату
В Петербурге тесты на коронавирус сдали 22 627 человек