Пьяный житель Ленобласти сломал ногу при побеге после угона такси

В Ленобласти под Гатчиной неизвестный угнал у таксиста Datsun on-DO и попытался сбежать от полиции, но сломал ногу.

Водитель такси обратился в полицию 15 апреля. Он рассказал, что с одной из улиц в поселке Новый Учхоз у него угнали машину, принадлежавшую его знакомому.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, на следующий день стражи порядка нашли машину с пьяным мужчиной внутри. Неизвестного обнаружили в поселке Войсковицы на пересечении «А-120 Южное полукольцо» и «Гатчина-Ополье». Он попытался сбежать, но оступился и сломал себе ногу.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у петербуржца угнали «Инфинити» за 6 млн на Итальянской улице.