В лесу Ленобласти заблудился мужчина с внуком

Мужчина и его внук потерялись в лесу возле деревни Сухое. Фото: unsplash

Мужчина и его внук потерялись в лесу возле деревни Сухое. Фото: unsplash

В Ленинградской области в Кировском районе мужчина и его 13-летний внук потерялись в лесу. Однако все закончилось хорошо.

Об этом сообщается во вторник, 10 августа, в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО».

Оказалось, что двое заплутали в лесу рядом с деревней Сухое. К счастью, мужчину и его внука спасателям удалось найти и передать родственникам.

Днем ранее, 9 августа, мужчина и подросток отправились в лес. Однако обратную дорогу найти не сумели.

Потерявшихся удалось найти сегодня утром. Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога нашли заплутавших жителей, вывели их и передали родственникам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 260 пропавших людей нашли в лесах Петербурга и Ленобласти.