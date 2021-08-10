В лесу Ленобласти заблудился мужчина с внуком

В лесу Ленобласти заблудился мужчина с внуком
Мужчина и его внук потерялись в лесу возле деревни Сухое. Фото: unsplash

В Ленинградской области в Кировском районе мужчина и его 13-летний внук потерялись в лесу. Однако все закончилось хорошо.

Об этом сообщается во вторник, 10 августа, в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО».

Оказалось, что двое заплутали в лесу рядом с деревней Сухое. К счастью, мужчину и его внука спасателям удалось найти и передать родственникам.

Днем ранее, 9 августа, мужчина и подросток отправились в лес. Однако обратную дорогу найти не сумели.

Потерявшихся удалось найти сегодня утром. Спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога нашли заплутавших жителей, вывели их и передали родственникам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 260 пропавших людей нашли в лесах Петербурга и Ленобласти.

заблудились кировский район ленобласть лес


 

Новости партнеров
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Мужчина впал в кому на станции метро
Мужчина впал в кому на станции метро "Гостиный Двор"
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дорожники Ленобласти разыскивают «призрачного» гонщика с камнями
Врач рассказал, какая ошибка при лечении COVID-19 может довести до реанимации
В лесу Ленобласти заблудился мужчина с внуком
На балконе Малой Монетной скульптура Ленина указывает горожанам путь
Братья сбежали из суда в Выборге после приговора
Петербург обошел Москву по суточной заболеваемости COVID-19
«Подгнило что-то в датском королевстве»: как сын Елизаветы II Эндрю ...
На Софийской улице прицеп обронил контейнер