Как достичь цели: 10 советов по созданию карты желаний

Существует теория, что достижение цели зависит от правильной формулировки, четкой визуализации желаемого и постоянной фокусировке на нем. В этом помогают карты желаний — популярный «инструмент» для реализации своих сокровенных мечтаний.

Для создания наиболее эффективной карты желаний также следует придерживаться некоторых правил. Для начала лучше взять лист большого формата — как минимум, А4. В центре листа стоит разместить свою фотографию, а затем разделить бумагу на сектора, каждый из которых будет ответственен за определенную сферу жизни. В общей сложности, таких частей должно получиться девять. Каждый сектор нужно украсить изображениями своих идей и целей.

При визуализации желаний важны не только картинки, но и текст: мечты лучше прописывать, постаравшись сформулировать запрос максимально четко. Эксперты советуют избегать отрицательной энергетики частицы «не». Добавим, что воспользоваться можно и онлайн-конструктором, благодаря которому карту можно сохранить в телефоне и всегда носить с собой, чтобы держать в поле зрения.

Составляя карту желаний, приоритет лучше отдавать краткосрочным «проектам», реализация которых возможна в течение трех-четырех лет, для далеких перспектив лучше использовать другие методы.

Имеет значение и период, в который создана карта. Наиболее подходящим для этого временем считаются дни растущей луны. В 2021 году это даты:

с 9 по 21 августа;

с 8 по 20 сентября;

с 7 по 19 октября;

с 5 по 18 ноября;

с 5 по 18 декабря.

В эти дни энергетика настолько мощная, что желания могут сбыться в кратчайшие сроки. А вот убывающая луна, наоборот, забирает с собой силы на реализацию «мечт». Но, конечно, главное — не забывать, что самым важным аспектом в достижении целей остаются активные действия.