Стало известно, как пройдут линейки 1 сентября в Петербурге

Стало известно, как пройдут линейки 1 сентября в Петербурге
Линейки 1 сентября в Петербурге будут проходить на улице. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Смольном сообщили, как будут проходить праздничные линейки в школах, на которые 1 сентября отправятся дети.

«Невские Новости» пишут, ссылаясь на информацию пресс-службы городского комитета по образованию, что торжественные линейки состоятся 1 сентября на улице. Ведь на открытом воздухе гораздо мероприятие проводить гораздо безопаснее.

Кроме того, все те, кто будет принимать непосредственное участие в торжестве, должны быть в масках. Данная мера коснется даже родителей школьников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Российской Федерации школы смогут решать, переходить ли на удаленное обучение. Руководство учреждений будет опираться на эпидемиологическую обстановку в том или ином регионе.

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