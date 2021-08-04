В России школы смогут решать, переходить ли на удаленку

В России школы смогут решать, переходить ли на удаленку
Школы сами примут решение, уходить ли на удаленку. Фото: Baltphoto

Руководство учреждений будет опираться на эпидемиологическую обстановку в том или ином регионе.

Минпросвещения России заявило, что школы смогут самостоятельно решать, переходить ли им на удаленку. Все будет зависеть, конечно же, от эпидемиологической обстановки. Об этом сообщают РИА Новости 4 августа.

Речь идет о школах, колледжах и педагогических вузах, подведомственных министерству. В Минпросвещения верят, что руководство, зная особенности эпидобстановки, смогут сделать все, чтобы снизить заболеваемость среди учеников, а также не допустить прерывания учебного процесса.

Учреждения должны будут предоставить доступ к ресурсам, необходимым для освоения образовательной программы, а также индивидуализацию и интерактивизацию процесса обучения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор раскрыл правила работы школ в новом учебном году.

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