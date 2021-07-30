Роспотребнадзор раскрыл правила работы школ в новом учебном году

Новый учебный год начнется с уже ставшими старыми рекомендациями Роспотребнадзора. Там же отметили, что они достаточно эффективны до сих пор.

Так, ограничение массовых мероприятий, дезинфекция кабинетов, проверка температуры каждый день и разделение классов помогли школам в прошлом году работать очно. Об этом сообщают «Известия».

Такие же меры могут принять и в этом учебному году, отметили в Роспотребнадзорею.

Они же рекомендовали сделать число учащихся в классах меньше.

Сейчас 27 субъектов России готовы открыть школы для очного обучения. Им разрешено ввести удаленку, если есть случаи заражения ковидом среди учеников или учителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора призвала ускорить темпы вакцинации от ковида. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы вакцинации от ковида в России нужно ускорить, чтобы не допустить взрывного роста заболеваемости осенью.