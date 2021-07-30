Роспотребнадзор раскрыл правила работы школ в новом учебном году

Роспотребнадзор раскрыл правила работы школ в новом учебном году
Сейчас 27 субъектов России готовы открыть школы для очного обучения. Фото: Baltphoto

Новый учебный год начнется с уже ставшими старыми рекомендациями Роспотребнадзора. Там же отметили, что они достаточно эффективны до сих пор.

Так, ограничение массовых мероприятий, дезинфекция кабинетов, проверка температуры каждый день и разделение классов помогли школам в прошлом году работать очно. Об этом сообщают «Известия».

Такие же меры могут принять и в этом учебному году, отметили в Роспотребнадзорею.

Они же рекомендовали сделать число учащихся в классах меньше.

Сейчас 27 субъектов России готовы открыть школы для очного обучения. Им разрешено ввести удаленку, если есть случаи заражения ковидом среди учеников или учителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора призвала ускорить темпы вакцинации от ковида. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы вакцинации от ковида в России нужно ускорить, чтобы не допустить взрывного роста заболеваемости осенью.

меры очная форма Роспотребнадзор удаленка школа


 

Новости партнеров
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Росгеология» пробурит новые скважины под Азовским морем
Петербуржцы жалуются на болезненные ПЦР-тесты на финской границе
Роспотребнадзор раскрыл правила работы школ в новом учебном году
Сбитый на Пестеля велосипедист сидит на поребрике
Владимир Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению
Российские власти задумались о запрете вывоза бензина
В Петербурге стартовала вакцинация «Спутником Лайт»
В Петербурге отменили массовые мероприятия в День ВДВ