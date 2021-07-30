Глава Роспотребнадзора призвала ускорить темпы вакцинации от ковида

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы вакцинации от ковида в России нужно ускорить, чтобы не допустить взрывного роста заболеваемости осенью.

«Конечно, нужно ускориться и еще раньше нужно было бы нам ускориться», — цитирует ее РИА «Новости».

По ее словам, летом люди более разобщены, находятся в отпусках и на каникулах, а в сентябре все вернутся.

С начала пандемии в России выявлено 6 242 066 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 157 771 летальный исход, выздоровели 5 588 848 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-губернатор города Олег Эргашев напомнил, что до этого обсуждалось, что «Спутником Лайт» в первую очередь будут прививать трудовых мигрантов и иностранных студентов. Однако им придется подождать поставки второй партии. Гостей города будут прививать на коммерческой основе.