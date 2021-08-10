Более 650 «квадратов» земли Петербурга освободили от торговых объектов

На территории Северной столицы были незаконно размещены торговые объекты, которые сотрудникам комитета по контролю за имуществом Петербурга пришлось снести.
Об этом сообщает пресс-служба ККИ.
Всего за 10 дней было освобождено порядка 20 городских земельных участка, общая площадь которых более 650 квадратных метров.
Мероприятия проводились в Центральном, Кировском, Курортном, Калининском, Красносельском, Приморском, Выборгском, Невском и Московском районах.
Всех предпринимателей заранее предупреждали о необходимости освободить территорию, однако почти никто добровольно этим заниматься не хотел.
Один из павильонов, в 150 «квадратов», находился на Гражданском проспекте. Там расположился продуктовый магазин и парикмахерская.
Также на Лиговском проспекте так и не успели начать эксплуатировать постройки в 70 и 200 квадратных метров. Известно, что жители соседних домов уже жаловались в ККИ на объекты, когда их только начинали строить.
За самовольное размещение элементов благоустройства в отношении нарушителей возбуждены административные производства. Кроме этого, тем, кто незаконно пользовался городской территорией, придется заплатить за демонтаж.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закрыли 40 нелегальных точек, где продавали дыни и арбузы.