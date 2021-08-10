Более 650 «квадратов» земли Петербурга освободили от торговых объектов

Более 650 &#171;квадратов&#187; земли Петербурга освободили от торговых объектов
Незаконно установленные постройки в Петербурге демонтировали. Фото: пресс-служба ККИ

На территории Северной столицы были незаконно размещены торговые объекты, которые сотрудникам комитета по контролю за имуществом Петербурга пришлось снести.

Об этом сообщает пресс-служба ККИ.

Всего за 10 дней было освобождено порядка 20 городских земельных участка, общая площадь которых более 650 квадратных метров.

Мероприятия проводились в Центральном, Кировском, Курортном, Калининском, Красносельском, Приморском, Выборгском, Невском и Московском районах.

Всех предпринимателей заранее предупреждали о необходимости освободить территорию, однако почти никто добровольно этим заниматься не хотел.

Один из павильонов, в 150 «квадратов», находился на Гражданском проспекте. Там расположился продуктовый магазин и парикмахерская.

Также на Лиговском проспекте так и не успели начать эксплуатировать постройки в 70 и 200 квадратных метров. Известно, что жители соседних домов уже жаловались в ККИ на объекты, когда их только начинали строить.

За самовольное размещение элементов благоустройства в отношении нарушителей возбуждены административные производства. Кроме этого, тем, кто незаконно пользовался городской территорией, придется заплатить за демонтаж.

Незаконно установленные постройки в Петербурге пришлось разобрать. Фото: пресс-служба ККИ
Незаконно установленные постройки в Петербурге пришлось разобрать. Фото: пресс-служба ККИ
Незаконно установленные постройки в Петербурге пришлось разобрать. Фото: пресс-служба ККИ

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закрыли 40 нелегальных точек, где продавали дыни и арбузы.

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