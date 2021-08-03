В Петербурге закрыли 40 нелегальных точек, где продавали дыни и арбузы

Власти продолжают бороться с незаконной торговлей.

В Санкт-Петербурге в ходе рейда освободили 37 городских земельных участков, на которые были установлены нелегальные точки продажи овощей, дынь и арбузов. Об этом сегодня, 3 августа, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов заявил, что город выделяет участки для сезонной торговли, но некоторые предприниматели поступают нечестно и пытаются обмануть власти. Политик пояснил, что в подобных точках продаж могут не соблюдаться санитарные нормы, так как их никто не контролирует. Беглов заверил, что проверки будут продолжаться.

Составлены протоколы об административных правонарушениях, торговое оборудование изъято и помещено на склад временного хранения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный проверил почти 400 объектов торговли и услуг на соблюдение COVID-требований.