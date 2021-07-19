Смольный проверил почти 400 объектов торговли и услуг на соблюдение COVID-требований

Сотрудники комитета по контролю за имуществом, Роспотребнадзора и правоохранители за 10 дней проверили почти 400 объектов торговли и услуг на соблюдение антиковидных мер.

Как сообщили в Смольном, проверки прошли в магазинах, торговых центрах, ресторанах, клубах, барах и концертных площадках. В том числе власти наведались в 339 магазинов и ресторанов в восьми крупных торговых центрах. Антиковидные меры соблюдаются только в «Торговом Дворе» на проспекте Науки и «Светлановском» на проспекте Энгельса.

Нарушения также нашли в двух из 44 предприятий сферы услуг, торговли и общепита на Малой Балканской улице, проспектах Энгельса, Науки и Авиаконструкторов, на улице Бутлерова.

Временно закрыть пришлось концертную площадку на Биржевой линии, клуб в Транспортном переулке. Многочисленные нарушения выявили в двух ресторанах в поселке Репино, двух барах на набережной канала Грибоедова, ресторане на Инструментальной улице.

На нарушителей сотрудники ККИ и Роспотребнадзора составили протоколы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ресторан «Большая кухня» в ТРЦ «Галерея» закрыли за ковид-нарушения.