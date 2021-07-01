Ресторан «Большая кухня» в ТРЦ «Галерея» закрыли за ковид-нарушения

Ресторан &#171;Большая кухня&#187; в ТРЦ &#171;Галерея&#187; закрыли за ковид-нарушения
Ресторан в "Галерее" временно закрыли. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Роспотребнадзор временно закрыл ресторан «Большая кухня» в петербургском ТРЦ «Галерея» за многочисленные нарушения противоэпидемических мер.

Как сообщается на сайте городского управления Роспотребнадзора, сотрудники ведомства провели проверку в ресторане «Большая кухня» на Лиговском проспекте, д. 30, лит. А.

Выяснилось, что персонал и посетители ресторана на соблюдают меры, направленные на борьбу с COVID-19. В ресторане не проводилась термометрия и дезинфекция. Также выявлены грубые нарушения санитарных правил.

В Роспотребнадзоре отметили, что нарушения представляют опасность для окружающих. Поэтому в отношении ООО «Большая кухня» составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела рассмотрят в Смольнинском районном суде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор в Петербурге опечатал 20 торговых центров, кальянных, кинозалов и ресторанов.

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