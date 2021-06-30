Роспотребнадзор в Петербурге опечатал 20 торговых центров, кальянных, кинозалов и ресторанов

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с Роспотребнадзором и полицией продолжают проводить рейды в общепите и торговле.

Как сообщили в пресс-службе ККИ, с 11 июня проверки соблюдения противоэпидемических требований провели 1564 объектах торговли, общепита и предоставления услуг. Сотрудники Смольного обследовали 33 торговых центра, хостел, лофт-пространство, автоцентр, кинотеатр и парк аттракционов.

За все время нарушения нашли на 294 объектах. Чаще всего они были связаны с отсутствием QR-кодов, журналов дезинфекции и термометрии, санитайзеров, разметки социальной дистанции. Также выявили множество безмасочников среди персонала и посетителей.

Также 47 посетителей оштрафовали за курение кальянов и отказ надеть маску после предупреждения.

Роспотребнадзор опечатал 20 помещений — торговые центры, кальянные, кинозалы, общепит.

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