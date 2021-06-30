Роспотребнадзор в Петербурге опечатал 20 торговых центров, кальянных, кинозалов и ресторанов

Роспотребнадзор в Петербурге опечатал 20 торговых центров, кальянных, кинозалов и ресторанов
Проверки по соблюдению противоэпидемических требований. Фото: ККИ

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с Роспотребнадзором и полицией продолжают проводить рейды в общепите и торговле.

Проверки по соблюдению противоэпидемических требований. Фото: ККИ
Проверки по соблюдению противоэпидемических требований. Фото: ККИ

Как сообщили в пресс-службе ККИ, с 11 июня проверки соблюдения противоэпидемических требований провели 1564 объектах торговли, общепита и предоставления услуг. Сотрудники Смольного обследовали 33 торговых центра, хостел, лофт-пространство, автоцентр, кинотеатр и парк аттракционов.

Проверки по соблюдению противоэпидемических требований. Фото: ККИ
Проверки по соблюдению противоэпидемических требований. Фото: ККИ

За все время нарушения нашли на 294 объектах. Чаще всего они были связаны с отсутствием QR-кодов, журналов дезинфекции и термометрии, санитайзеров, разметки социальной дистанции. Также выявили множество безмасочников среди персонала и посетителей.

Проверки по соблюдению противоэпидемических требований. Фото: ККИ
Проверки по соблюдению противоэпидемических требований. Фото: ККИ

Также 47 посетителей оштрафовали за курение кальянов и отказ надеть маску после предупреждения.

Проверки по соблюдению противоэпидемических требований. Фото: ККИ
Проверки по соблюдению противоэпидемических требований. Фото: ККИ

Роспотребнадзор опечатал 20 помещений — торговые центры, кальянные, кинозалы, общепит.

Проверки по соблюдению противоэпидемических требований. Фото: ККИ
Проверки по соблюдению противоэпидемических требований. Фото: ККИ

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы за неделю позвонили по номеру «03» рекордные 9 тысяч раз.

ККИ нарушение противоэпидемических мер новости СПб рейд Роспотребнадзор Смольный


 

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