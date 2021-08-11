Пушков прокомментировал назначение спецпосланника США по «Северному потоку — 2»

Пушков прокомментировал назначение спецпосланника США по &#171;Северному потоку — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Сенатор Алексей Пушков высказался по поводу назначения США спецпосланника по «Северному потоку — 2».

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности, его непосредственной задачей будет имплементация мер по «снижению рисков», которые якобы несет газопровод.

По словам Пушкова, это означает, что США будут, скорее всего, противиться вводу в действие «Северного потока — 2″ «раз они не сумели помешать его сооружению».

«И обставят его функционирование таким рядом условий и требований, которые будут иметь целью максимально ограничить его позитивный эффект для России», — написал он в своем Telegram-канале.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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