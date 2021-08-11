В Ленобласти в среду ожидается до 26 градусов тепла

В среду, 11 августа, в Ленинградской области ожидается переменная облачность.

Специалисты МЧС предупредили о тумане ночью. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, слабый.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +9…+14 градусов, у водоемов местами до +17, днем столбики термометров покажут +21…+26 градусов.

Атмосферное давление практически не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.