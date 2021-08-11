В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная рассказала, что в целом ситуация с ковидом в России стабилизировалась, но пока остается напряженной.

По ее словам, уже можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболевших, сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что данные быстро меняются, но точно видно, что в целом по стране, с учетом и относительно благополучных регионов, и тех, где ситуация пока неблагоприятная, можно говорить о снижение еженедельных темпов прироста заболевших.

С начала пандемии в России выявлено 6 491 288 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 166 442 летальных исхода, выздоровели 5 788 710 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что испанские исследователи считают, что существующие в организме человека антитела против других видов коронавируса могут защитить носителя от SARS-CoV-2. Семейство коронавирусов включает в себя множество видов, но человек уязвим лишь для семи.