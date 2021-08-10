Ученые: защитить человека от COVID-19 могут другие коронавирусы

Ученые: защитить человека от COVID-19 могут другие коронавирусы
Антитела к менее опасным коронавирусам выполняют свою защитную функцию и по отношению к SARS-CoV-2. Фото: unsplash

Испанские исследователи считают, что существующие в организме человека антитела против других видов коронавируса могут защитить носителя от SARS-CoV-2.

Семейство коронавирусов включает в себя множество видов, но человек уязвим лишь для семи. Из них четыре вызывают обычную простуду, а вот три представляют реальную опасность — MERS-CoV (ближневосточный респираторный синдром), SARS-CoV (атипичная пневмония) и SARS-CoV-2 (COVID-19).

Ученые из Института глобального здоровья в Барселоне с марта по октябрь прошлого года наблюдали за уровнем антител в крови 578 сотрудников Клинической больницы Барселоны. Специалисты замеряли уровень и тип антител к шести различным антигенам SARS-CoV-2, а также наличие антител к четырем коронавирусам, вызывающим ОРВИ.

Как выяснилось, большинство переболевших COVID-19 столкнулись с ним в начале пандемии. Процент участников эксперимента с антителами к SARS-CoV-2 за семь месяцев вырос лишь на три процента — с 13,5% до 16,4%. Количество антител при этом оставалось на прежнем уровне или даже увеличивалось.

Наконец, исследователи нашли подтверждение теории о том, что антитела против коронавирусов, провоцирующих простуду, могут послужить иммунитетом против COVID-19. Пациенты, перенесшие ковид в легкой форме, имели более высокий титр антител IgG и IgA к другим коронавирусам, чем пациенты, которым потребовалась серьезная медицинская помощь.

Среди тех, кому удалось избежать заражения SARS-CoV-2, также преобладают люди с более высоким уровнем антител к коронавирусам другого типа, отмечают ученые. Результатами исследования они поделились в научном издании Nature Communications.

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