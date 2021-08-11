Пациент рассказал, как перенес назальную вакцину от коронавируса

Один из привившихся вакциной от ковида в виде капель для носа, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи, рассказал о своем самочувствии.

По его словам, побочных эффектов после вакцины у него не наблюдалось. Температура была в норме, мышечной и головной боли привитый не отметил, сообщает РИА «Новости».

«Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно», —рассказал он.

С начала пандемии в России выявлено 6 491 288 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 166 442 летальных исхода, выздоровели 5 788 710 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во второй половине сентября в стране ожидается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков. По его словам, количество инфицированных COVID-19 вырастет в связи с возвращением россиян после сезона отпусков.