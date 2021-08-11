Вирусолог назвал сроки нового всплеска заболеваемости COVID

По словам вирусолога, количество заразившихся коронавирусом будет снова расти. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

По словам вирусолога, количество заразившихся коронавирусом будет снова расти. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Во второй половине сентября в стране ожидается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

По его словам, количество инфицированных COVID-19 вырастет в связи с возвращением россиян после сезона отпусков. Врач также выразил недовольство темпами вакцинации от коронавируса.

Вирусолог рассказал в эфире радиостанции »Вести FM», что нового роста заражений коронавирусом следует ожидать в конце сентября, когда завершится сезон отпусков.

Напомним, за минувшие сутки в России коронавирус выявили у 21 378 человек, жертвами COVID-19 стали 792 россиянина. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 491 288.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какая ошибка при лечении COVID-19 может довести до реанимации