Кэтрин Зете-Джонс дали роль в сериале Тима Бертона о «Семейке Адамс»

Кэтрин Зете-Джонс дали роль в сериале Тима Бертона о «Семейке Адамс»
Кэтрин Зета-Джонс исполнит роль Мортиши в сериале Тима Бертона. Фото: скриншот Instagram

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс получила роль в сериале Тима Бертона о «Семейке Адамс». Сериал выпустят на стриминговом сервисе Netflix.

51-летняя Кэтрин Зета-Джонс предстанет в роли Мортишу в сериале Тима Бертона для Netflix «Уэнсдэй». Известно, что кинолента основана на истории про «Семейку Аддамс».

Как сообщает издание Variety, в сериале также стоит ожидать Дженну Ортегу и Луиса Гусмана.

Для американского режиссера Тима Бертона, которого зритель знает по таким фильмам, как: «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Дом странных детей мисс Перегрин», «Мрачные тени», «Сонная лощина» новый сериал станет первым телевизионным проектом.

В настоящий момент нет информации, когда сериал выйдет на экраны.

Предполагается, что «Уэнсдэй» расскажет о том времени, когда дочь Мортиши и Гомеса была студенткой в академии Nevermore.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, кто сыграет Воланда в «Мастере и Маргарите».

кэтрин Зета-Джонс семейка адамс сериал тим бертон шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Умер один из авторов Конституции России Сергей Ковалев
Умер один из авторов Конституции России Сергей Ковалев
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На месте Ленинградского дворца молодежи построят жилой комплекс премиум-класса
Легендарный хоккейный вратарь Тони Эспозито умер от рака
На КАД между Энгельса и Выборгским шоссе перекроют движение
Кэтрин Зете-Джонс дали роль в сериале Тима Бертона о «Семейке Адамс»
В России хотят поднять МРОТ до 20 тысяч рублей, но пока это призрачная надежда
Астрологи предупреждают: некоторые знаки зодиака ждут денежные потери и ...
Здравствуй, осень: как успеть эффективно сбросить вес к сентябрю
На Коломенской улице женщина чуть не зарезала своего сожителя