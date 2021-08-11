Кэтрин Зете-Джонс дали роль в сериале Тима Бертона о «Семейке Адамс»

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс получила роль в сериале Тима Бертона о «Семейке Адамс». Сериал выпустят на стриминговом сервисе Netflix.

51-летняя Кэтрин Зета-Джонс предстанет в роли Мортишу в сериале Тима Бертона для Netflix «Уэнсдэй». Известно, что кинолента основана на истории про «Семейку Аддамс».

Как сообщает издание Variety, в сериале также стоит ожидать Дженну Ортегу и Луиса Гусмана.

Для американского режиссера Тима Бертона, которого зритель знает по таким фильмам, как: «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Дом странных детей мисс Перегрин», «Мрачные тени», «Сонная лощина» новый сериал станет первым телевизионным проектом.

В настоящий момент нет информации, когда сериал выйдет на экраны.

Предполагается, что «Уэнсдэй» расскажет о том времени, когда дочь Мортиши и Гомеса была студенткой в академии Nevermore.

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