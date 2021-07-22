Стало известно, кто сыграет Воланда в «Мастере и Маргарите»

Стало известно, кто сыграет Воланда в «Мастере и Маргарите»
Съемки "Воланда" по мотивам "Мастера и Маргариты" уже идут. "Фото: скриншот Instagram

Названо имя актера, который сыграет Воланда в новой экранизации «Мастера и Маргариты». Им стал Аугуст Диль.

Несмотря на то, что съемки нового российского фильма по роману русского писателя М.А. Булгакова уже идут, о том, кому выпала честь исполнить роль Воланда стало известно только сейчас, сообщает Deadline.

Вместе с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым сыграет немецкий актер Аугуст Диль. 45-летний мужчина в картине исполнит роль дьявола.

Известно, что Диль является лауреатом премии Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в игровом кино за фильм «Бесславные ублюдки».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Каннском фестивале представили российский фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».

Аугуст Диль кино мастер и маргарита


 

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Стало известно, кто сыграет Воланда в «Мастере и Маргарите»