Мясо и канцтовары: в России ждут рост цен, но не на все

Цены в России к сентябрю могут вырасти уже на 6,5%. Годовая инфляция в стране набирает темпы из-за слабого рубля. Пока ее замедляет в том числе сезонное снижение стоимости фруктов и овощей и падение цен на товарно-сырьевых рынках. Кое-что все-таки подорожает.

По информации Росстата, инфляция в России ускоряется с прошлого года. Причины – в слабом рубле и росте цен на продукты питания и сырьевые товары в мире. В результате в июне темп роста цен дошел до максимума 2016-го года и составил 6,5%. В июле зафиксировали небольшое снижение – до 6,46%.

Пока слегка инфляцию сдерживает снижение стоимости сезонных фруктов и овощей в стране. Кроме того, наметился тренд на падение цен на товарно-сырьевых рынках в мире, а также на услуги в сфере гостеприимства. Это несколько замедлит инфляцию. Правда, вряд ли она сможет противостоять росту цен на непродовольственные товары и бензин.

Как отметил старший экономист «ВТБ Капитала» Алексей Исаков в разговоре с РИА Новости, следом за снижением цен в этих сегментах нормализуется стоимость авто и строительных материалов – спрос и предложение, наконец, стабилизируются.

При этом экономист Наталия Орлова считает, что непродовольственные товары будут только дорожать. По ее мнению, повышения цен уже ждут на канцтовары. Вырастет и стоимость некоторых продуктов, например, мясных.

Еще один аргумент в пользу того, что внутренние цены будут только расти – частично закрытое авиасообщение с другими странами. Россияне начинают тратить больше денег у себя дома. Вероятно, здесь наладить ситуацию поможет открытые авиасообщения с Турцией и Египтом.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в России хотят увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей. Если Госдума примет на рассмотрение это предложение, а затем оно пройдет одобрение в трех чтениях, изменения могут вступить в силу уже в следующем году.