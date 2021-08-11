В России хотят поднять МРОТ до 20 тысяч рублей, но пока это призрачная надежда

В России могут рассмотреть вопрос о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей. Такие новости появились в Сети в среду, 11 августа. Радоваться пока рано – предложение даже не внесено в Госдуму, а, если оно все-таки будет принято, изменения наступят не раньше 2022-года. Будет ли оно рассмотрено новым созывом Думы? Выборы пройдут почти через месяц, а российский президент уже просил воздержаться от «популистских» обещаний.

С таким предложением выступила одна из партий Госдумы. Предложение простое: с 2022-го года повысить МРОТ в России до 20 тысяч рублей. Проект закона пока даже не внесен в Госдуму. Сделать его авторы планируют в ближайшее время. Они хотят внести изменения в закон «О минимальном размере оплаты труда». Уже известно, что законопроект должен будет рассматриваться новым составом Государственной Думы осенью вместе с правительственным проектом федерального бюджета на будущий год. На реализацию изменений потребуется 1,2 трлн рублей.

В этом году в среднем МРОТ составляет чуть больше 12,7 тыс. рублей. По стране цирф могут отличаться.

Если законопроект не примут, что в 2022-м году МРОТ превысит только 13 тысяч рублей.

Стоит ли рассчитывать на то, что проект действительно будет внесен и рассмотрен — вопрос. Напомним, что еще в апреле этого года во время визита в Петербург президент России Владимир Путин просил депутатов воздерживаться от популистских обещаний во время избирательной кампании.

«Мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 90-х годов: обещали все, что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателя. Результат — до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами», — заявлял тогда президент.

Вполне возможно, что такое предложение одна из партий выдвинула именно ради привлечения внимания избирателей.

Впрочем, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова все же допустила, что в следующем году МРОТ может быть увеличен на 4,7%. Она подчеркивала: реализация планов будет зависеть от ситуации в экономике, которая пока, к слову, оставляет желать лучшего.

Как писала Gazeta.SPb, в прошлом году власти начали говорить о том, чтобы и вовсе ликвидировать МРОТ. Этот показатель хотели изменить на «финансовую единицу».