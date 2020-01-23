В России хотят ликвидировать понятие МРОТ

В России хотят ликвидировать понятие МРОТ
В России могут ликвидировать понятие МРОТ. Фото: Pixabay

В Министерстве юстиций России разрабатывают законопроект, который уберет определение минимального размера оплаты труда из Гражданского кодекса РФ. Его могут изменить на «финансовую единицу».

Как сообщают «Известия». в законопроекте хотят изменить привязку к МРОТ на «реальные цифры». Авторы инициативы считают, что на сегодняшний день у МРОТ довольно широкий смысл, который необходимо уточнять для избежания двойного толкования.

Законопроект намерены разработать и отправить на рассмотрение до декабря текущего года, а в марте следующего года его могут внести в Госдуму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госдума одобрила повышение МРОТ в первом чтении. Законопроект установит МРОТ в размере 12 тысяч 130 рублей ежемесячно.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гражданский кодекс законопроект мрот
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Онищенко предположил происхождение китайского коронавируса
Бывший полицейский с подельником обокрал квартиру 95-летнего пенсионера
В России хотят ликвидировать понятие МРОТ
На Народной водитель ВАЗ выстрелил в мужчину из травмата
В Пушкине задержали домушника, укравшего почти 2 млн рублей
Грабитель попытался украсть картину с выставки на Невском, но упал и сломал ногу
Три самолета вылетят из Пулково с задержкой из-за урагана в Мурманске
Президент объяснил, как семьи могут получить выплаты на детей от трех до семи лет