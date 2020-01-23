В России хотят ликвидировать понятие МРОТ

В Министерстве юстиций России разрабатывают законопроект, который уберет определение минимального размера оплаты труда из Гражданского кодекса РФ. Его могут изменить на «финансовую единицу».

Как сообщают «Известия». в законопроекте хотят изменить привязку к МРОТ на «реальные цифры». Авторы инициативы считают, что на сегодняшний день у МРОТ довольно широкий смысл, который необходимо уточнять для избежания двойного толкования.

Законопроект намерены разработать и отправить на рассмотрение до декабря текущего года, а в марте следующего года его могут внести в Госдуму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госдума одобрила повышение МРОТ в первом чтении. Законопроект установит МРОТ в размере 12 тысяч 130 рублей ежемесячно.