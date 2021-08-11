Доклинические испытания «Спутника V» в виде капель завершены: первый пациент рассказал о своих ощущениях

Директор центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о завершении доклинических испытаний назальной версии вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Теперь разработчики готовятся к клиническим исследованиям.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи объяснил, что специалисты планировали провести первые испытания назального «Спутника V» как этапы уже существующей вакцины, пропустив несколько стадий, но такое решение не одобрили. Теперь препарат должен пройти все три стадии «клиники».

Как отметил Гинцбург, клинические исследования обойдутся примерно в 400 млн рублей. Предполагается, что финансировать разработку буду столичные власти. Добавим, что Москва уже вложила средства в испытания детской вакцины и несколько проектов по мониторингу эффективности препаратов против различных штаммов.

Назальная вакцина, по словам Гинцбурга, — тот же самый второй компонент «Спутника V», но вместо инъекции его распыляют в носовую полость через специальные шприц и насадку, передают «Известия».

Один из первых россиян, привившихся назальным «Спутником», рассказал о своих ощущениях РИА Новости. Пациент рассказал, что при введении медикамента просят сделать глубокий вдох, и весь процесс занимает несколько секунд. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, после введения остается почти незаметное сладковатое послевкусие. «Совершенно не противно», — подытожил собеседник агентства.

Вакцина, по словам привившегося, прозрачная на вид, её набирают в шприц со специальной насадкой прямо из ампулы. Побочных эффектов ни сразу после прививки, ни сутки спустя не было. «Как будто ничего и не делали», — утверждает пациент.

Отметим, что преимуществом интраназального «Спутника V» является именно отсутствие побочных эффектов. Препарат уже давали детям 8-9 лет — они также перенесли процедуру без последствий.