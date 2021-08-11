В Петербург доставили 26,5 тыс. комплектов доз «Спутника лайт»

В Петербург доставили 26,5 тыс. комплектов доз «Спутника лайт»
"Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

На фармакологическую базу Северной столицы 10 августа доставили вот уже вторую партию вакцины «Спутник лайт» в количестве — 26 500 комплектов доз.

Об этом сообщается в пресс-службе губернатора Петербурга. Лекарство произведено в ФГБУ НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов отметил, что город продолжает наращивать темпы вакцинации, чтобы коллективный иммунитет все же был сформирован.

Также губернатор добавил, что прививочные пункты, расположенные в торговых центрах, стали популярны у горожан.

Помимо прочего, с сегодняшнего дня, со среды, начинается продажа «Спутника лайт» в Петербурге иностранным гражданам. Для этой цели подготовлено 41 400 комлектов доз.

Напомним, что «Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».

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