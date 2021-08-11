В Ленобласти еще 234 человека заболели коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 234 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 58 683 случаев ковида. При этом выздоровели 47 622 пациентов, в том числе 94 за последние сутки. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 269.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1804 случая. Второй стала Москва — 2076 случаев. На третьем месте Московская область — 1054.

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