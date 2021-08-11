Дельта-штамм: симптомы, эффективность вакцины, мнение экспертов

Дельта-штамм: симптомы, эффективность вакцины, мнение экспертов
Дельта-штамм легче передается от зараженного к здоровому человеку, из-за этого распространение происходит быстрее. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Распространение коронавирусной инфекции стало труднее взять под контроль из-за нового «дельта-штамма»: он гораздо заразнее своих предшественников, а изобретенные вакцины недостаточно эффективны в борьбе с ним. Подробнее о новом штамме, который снова взбудоражил весь мир, — в материале Gazeta.SPb.

Глава информационного оперштаба Самарской области Николай Ренц перечислил три основных симптома «дельта»-штамма коронавирусной инфекции. По его словам, заболевание развивается гораздо стремительнее — это отмечают и сотрудники «красных зон», и работники поликлиник. Если раньше симптомы проявлялись на 4-10 день заражения, то теперь инкубационный период сократился до 2-3 дней, рассказал Ренц «Комсомольской правде».

Кроме того, пациенты с «дельта»-штаммом чаще страдают от температуры и расстройства кишечника — кашель беспокоит гораздо реже. Третий фактор, который позволяет отличить новый штамм, — самый тревожный. По словам эксперта, дети и подростки стали заражаться чаще, а болезнь протекает в более тяжелой форме.

Заразность «дельта»-штамма объясняется тем, что для инфицирования в этом случае требуется меньше вирусных частиц, чем при контакте с обычным штаммом. «Дельта»-вариант передается гораздо активнее, объяснил глава центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире «России 1».

Хотя используемые вакцины показывают меньшую эффективность против нового штамма, все же их польза в борьбе с «дельта»-вариантом неоспорима. По последним данным, вакцина «Спутник V» лучше других помогает при профилактике штамма «дельта». Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эффективность «Спутника» составляет 83%.

К сожалению, прогнозы ученых по-прежнему неоднозначны. Известный американский эпидемиолог Ларри Бриллиант считает, что пандемия на данный момент «ближе к началу, чем к концу», а дельта-штамм называет «возможно, самым заразным» вирусом в истории.

Так или иначе, эксперты сходятся в том, что победа над пандемией затягивается из-за недостаточных темпов вакцинации. По словам Ларри Бриллианта, лишь 15% мирового населения имеют прививки от COVID-19, а в некоторых странах процент привитых жителей не достигает и пяти.

«Я предупреждаю людей, что это вариант Дельта, и у нас пока не закончились греческие буквы, так что, возможно, это еще не все», — передает слова Бриллианта Daily Mail.

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