Рабочие вместе с охраной разбирают тротуар на бульваре Менделеева: фоторепортаж Gazeta.SPb

Пешеходную зону на бульваре Менделеева в Мурино перекрыли. Рабочие начали подготовку к строительству ресторанного мола.

Строители начали отбивать плитку на пешеходном бульваре Менделеева. Место работ огородили металлическими заграждениями, по периметру которых стоят сотрудники охранной фирмы. Они защищают рабочих от недовольных местных жителей, которые не хотят видеть «рестораны» на центральной улице вместо деревьев.

Жители Мурино уже неоднократно выходили протестовать, буквально бросаясь под рабочую технику, препятствуя установке заграждений. Местная администрация попыталась установить на участок публичный сервитут. Однако суд последовательно в нескольких инстанциях разъяснил инициаторам этих исков законность прав собственника земельного участка (ООО «РЕНТА Инвест») на застройку ресторанного молла в рамках согласованного проекта.

При этом, на стороне активных противников строительства несколько сотен человек, в Мурино проживает более 100 тысяч жителей и далеко не все из них настроены против застройки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд разрешил строительство ресторанного молла на бульваре Менделеева.