Суд разрешил строительство ресторанного молла на бульваре Менделеева

Жители и депутаты говорили, что им нужна не ресторанная улица, а свободный пешеходная площадка. Фото: pixabay

Жители и депутаты говорили, что им нужна не ресторанная улица, а свободный пешеходная площадка. Фото: pixabay

Суд Петербурга разрешил строительство ресторанного молла на бульваре Менделеева в Мурино.

Многие помнят, как в Мурино боролись против строительства ресторанов. Тогда доходило до перепалок с представителями застройщика. Жители и депутаты говорили, что им нужна не ресторанная улица, а свободный пешеходная площадка. Однако застройщика, «РЕНТА Инвест», так и не смогли переубедить. Бизнес — есть бизнес. Об этом сообщают «Невские новости».

Дело дошло до суда. А он встал на сторону компании и разрешил строительство на Менделеева.

В компании поделились тем, что с конца прошлого года застройщик смог оспорить все препятствующие строительству постановления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бары, рестораны и точки продажи алкогольной продукции, которые маскируются под общепит, должны закрываться в 11 часов вечера. Об этом заявило общественное движение «Трезвая Россия».