В России призвали ограничить работу баров и ресторанов

В России призвали ограничить работу баров и ресторанов
Речь идет про комфорт, сон и безопасность россиян. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Бары, рестораны и точки продажи алкогольной продукции, которые маскируются под общепит, должны закрываться в 11 часов вечера. Об этом заявило общественное движение «Трезвая Россия».

Так, в России должна быть четкая система регулирования. Работу всех баров, находящиеся в жилых домах, надо контролировать жестче. Речь идет про комфорт, сон и безопасность россиян. Если бары отвоевывают себе работу ночью, то страдают жильцы, отмечают активисты. Об этом сообщает URA.RU.

Это нужно привязать к закону о тишине, который запрещает шуметь ночью. Такая практика уже давно работает во Франции. Все рестораны и бары в жилых домах после 11 закрываются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ресторан в отеле на Шаумяна, где отравились дети, закрыли на два месяца. По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга «Ладога-отель» привлечен к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ).

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