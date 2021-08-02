Ресторан в отеле на Шаумяна, где отравились дети, закрыли на два месяца

Красногвардейский районный суд на 60 суток приостановил деятельность ресторана, расположенного в «Ладога-отеле» на проспекте Шаумяна, где произошло массовое отравление детей.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга «Ладога-отель» привлечен к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ).

После инцидента с отравлением в ресторане прошла проверка, которая выявила загрязнения в производственных цехах, нарушения правил хранения продуктов и другие несоответствия санитарным нормам. Представители отеля, однако, лишь частично признали вменяемые нарушения и настаивали на наказании в виде штрафа, а не временного закрытия.

Напомним, что массовое отравление группы детей, ехавших через Северную столицу в Екатеринбург, произошло в конце июля. О происшествии сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

На пути следования в Екатеринбург в Кировской и Костромской областях из-за острой кишечной инфекции пришлось снять с поезда десять детей, еще трое попали в больницу после прибытия в Екатеринбург. Юным путешественникам стало плохо после посещения ресторана в отеле «Ладога» на проспекте Шаумяна.

Позже анализы показали наличие сальмонеллы, — опасной бактерии, — в организмах пострадавших ребят. Об их текущем состоянии пока информации нет.

В инциденте разбираются представители как петербургского, так и свердловского управления Роспотребнадзоар. Деятельность самого «Ладога-отеля» приостановили еще 27 июля, сразу после того, как выяснилось, что дети массово отравились именно там.