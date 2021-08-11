Три простых упражнения, которые позволят развить осознанность и исполнять желания

Половину жизни, а, может, и большую ее часть мы проводим на «автопилоте». Пробуждение, утренняя рутина, работа, дом, дети, быт. В какой-то момент вы понимаете, что не грустите и не радуетесь. На выходных вы пытаетесь разнообразить жизнь, но, на самом деле, не наслаждаетесь так сильно, как хотели бы. Причина таких ощущений – неразвитая осознанность. Именно эта способность позволяет жить «здесь и сейчас». Научиться ей можно, тратя всего по несколько минут в день.

Говоря об осознанности, сегодня часто используют понятие “Mindfulness”. По сути, это – набор техник, тренировок, которые повышают ваш уровень присутствие в настоящем, вашу вовлеченность в происходящее.

Прежде, чем раскрыть их, объясним, кому и для чего все это нужно.

Многие думают, что фраза «жить на полную катушку» относится к веселью. На деле же, ее можно применить и к осознанности. Ведь осознанность – это способность человека пребывать в настоящем моменте. Вы слышите и понимаете все сигналы своего тела, прислушиваетесь к интуиции. Все это дает вам возможность понять себя, окружающих и даже укрепить здоровье и достигнуть желаемого.

Зачем это нужно? Для того, чтобы начать жить по-настоящему. Попробуйте понаблюдать за собой несколько дней, чтобы понять, как много действий за день вы совершаете «на автомате». Работаете, думая о доме, возвращаетесь домой, размышляя об ужине, ложитесь спать, обдумывая рабочие вопросы. Наверняка вы иногда не сразу понимали, что сели не в тот вагон электрички, повернули не на ту платформу в метро, перепутали местами хлеб и молоко. Как раз в это время наш мозг находится в прошлом или будущем, а не в настоящем.

Развивая свою осознанность, способность существовать в реальности, вы сможете понять настоящие причины событий и проблем, свои чувства, научитесь управлять ими, снизите уровень тревожности, залечите старые душевные раны и по-настоящему станете независимым.

Mindfulness высвобождает ваши силы, которые вы тратите на страхи в мыслях о будущем, на переживание бесконечного числа событий прошлого. Эта энергия пробуждает в вас желание изменить жизнь. И делать вы это будете не потому что «надо». Перемены будут для вас легкими, вам не понадобится, скрепя сердце, повторять себе пресловутое «Выйди из зоны комфорта».

Есть несколько простых техник, которые познакомят вас с Mindfulness. Думайте о важности осознанности, но не заставляйте себя выполнять упражнения через силу. Поверьте, если вы сутки живете «на автомате», уже 30 секунд осознанности в день – достижение.

Дышим осознанно

Займите удобное положение, закройте глаза и начните дышать. Следите за своим дыханием. Какие физические ощущения вы испытываете, когда делаете вдох? Чувствуете, как воздух наполняет наши органы, насыщает кровь кислородом? Что ощущаете на выдохе? За всем этим следит Наблюдатель, живущий в вас. Ваша же голова должна освободиться от мыслей. Если вы отвлеклись и начали размышлять о чем-то, то обратите на это внимание, поблагодарите себя, скажите «Спасибо, мысль» и вернитесь к практике.

Минуты осознанности в бытовых делах

Если вы считаете, что не можете тратить свое время на упражнения, выполняйте их, пока занимаетесь рутиной. Чистите зубы? Остановитесь всего лишь на секунду, вдохните полной грудью, ощутите запах пасты, проследите за ощущениями в деснах, пока чистите зубы. Принимаете душ? Ощутите, как струи воды стекают по телу. Почувствуйте, как ваши ступни упираются об поддон, заметьте реакцию кожи, когда ее касается мочалка. То же самое с уборкой и даже неприятными делами. Они неизбежны. Почему бы не погрузиться в них и не извлечь из этого максимальную пользу?

Взаимодействие с внешним миром

Еще одно простое упражнение для тех, кто готов потратить три минуты в день на тренировку осознанности. Присядьте на стул, положите руки на ноги, закройте глаза, начинайте дышать, как описано в первом упражнении, и последите за своим дыханием. Затем откройте глаза и осмотрите пять любых предметов. Взгляните на них так, будто не видели прежде. На что они похожи? Какого они цвета? Обратите внимание на их текстуру, освещение, тень.

Затем вновь закройте глаза и прислушайтесь к звукам. Вашему дыханию, гулу машин, голосам соседей, скрипу половиц, крикам на улице или насладитесь абсолютной тишиной – ее тоже можно послушать.

После этого осознайте в пространстве свое тела. Почувствуйте, как оно соприкасается с предметами. Что чувствуете в том месте, где ступни касаются пола, волосы — плеч, бедра — стула, как ощущается прикосновение собственных рук? В конце практики просто глубоко вздохните и откройте глаза.

Так вы не только повысите свою вовлеченность в настоящее и дадите мозгу отдохнуть. Таким образом вы сможете пережить стрессовую ситуацию, снизить уровень тревожности и сделаете первый шаг на пути к заботе о себе и насыщенной жизни.

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