Психолог назвала причины частых пробуждений среди ночи

Клинический психолог Нина Христинич назвала наиболее распространенные нарушения сна, которые становятся причинами ночных пробуждений.

Специалист заявила в беседе с «Пятым каналом», что самые распространенные недуги — лунатизм, сонный паралич, кошмары, пробуждение со спутанным сознанием, разговоры во сне и нарушение ритмичных движений.

Как отмечает психолог, многие из проблемы кажутся опасными из-за распространенных мифов. В частности, Христинич напомнила, что будить лунатиков можно — распространенное мнение о сердечном приступе, который может случиться после пробуждения, не обосновано.

Она добавила, что в большинстве случаев такие проблемы со сном встречаются у детей. Если заболевание продолжается и во взрослом возрасте, то лучше обратиться ко врачу.

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