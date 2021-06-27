Эксперты рассказали об опасности петрушки и сельдерея

Кандидат биологических наук Екатерина Баранова рассказала, какую опасность могут представлять сельдерей и петрушка.

Она рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что эти растения способны вызвать сильный химический ожог.

Эксперт посоветовала при контакте с растением как можно раньше закрыть место соприкосновения темной тканью и стараться избегать попадания прямых солнечных лучей как минимум на протяжении следующих 48 часов.

Среди прочих опасных растений она назвала еще лютик едкий. Его сок или сено при попадании в глаза способны привести к слепоте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что диетолог также рассказала об овощах и зелени, которые накапливают нитраты: это шпинат, петрушка, капуста, морковь, огурцы. Если употреблять их в большом количестве, то может произойти перенасыщение нитратами.