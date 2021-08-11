Постковид: как бороться со снижением интеллекта после коронавируса

Петербургские медики уверены, что все когнитивные функции восстанавливаются, если обратиться к специалистам за помощью в реабилитации. Фото: unsplash

Петербургские медики уверены, что все когнитивные функции восстанавливаются, если обратиться к специалистам за помощью в реабилитации. Фото: unsplash

Выздоровление от коронавируса не гарантирует восстановления организма: многие пациенты страдают не только от физических последствий — ощутимо снижаются и когнитивные способности.

Трудности с концентрацией и невозможность справиться даже с простыми логическими задачами преследуют переболевших COVID-19. Причем столкнуться с этой проблемой могут даже те, кто перенес инфекцию в легкой форме. У людей, попавших на ИВЛ, интеллект и вовсе может снизиться на несколько пунктов IQ — без возможности восстановления. Об этом, в частности, заявляет известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Клинический психолог, директор центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева объяснила, почему у пациентов возникает такая проблема. Оказывается, коронавирус оказывает разрушительное воздействие на нервную систему. Из-за этого человек может столкнуться не только с ухудшением памяти и снижением концентрации, но и с тревогой, депрессией, подавленным состоянием.

Прежде всего, убеждена психолог, нельзя пытаться справиться с этим в одиночку — стоит обращаться к неврологам и психиатрам. Паниковать, считает эксперт, также ни к чему — все функции мышления восстановятся. У медиков уже достаточно опыта, чтобы подобрать эффективное лечение, передают «Невские новости».

К мнению коллеги присоединяется и основатель Петербургского медицинского форума Сергей Ануфриев. Он уверен, что и память, и другие когнитивные функции придут в норму. В среднем, отмечает эксперт, на реабилитацию требуется от трех до шести месяцев. Длительность зависит от возраста, физиологических особенной организма и тяжести перенесённого коронавируса.