Несогласованное строительство на бульваре Менделеева проверит полиция

На бульваре Менделеева началась подготовка к строительству ресторанного мола. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

На бульваре Менделеева началась подготовка к строительству ресторанного мола. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

После обращения главы администрации Мурино к губернатору Ленинградской области правоохранительные органы начали выяснять детали производства несогласованных строительных работ на бульваре Менделеева в Мурино.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Ленинградской области, руководитель администрации Мурино Алексей Белов обратился к главе 47-ого региона. После этого полиция начала выяснять обстоятельства случившегося на бульваре Менделеева.

В данный момент на месте происшествия идет проверка документов.

Напомним, что 10 августа в городе Мурино Ленобласти строители начали отбивать плитку на пешеходном бульваре Менделеева. Место работ огородили металлическими заграждениями, по периметру которых стоят сотрудники охранной фирмы. Они защищают рабочих от недовольных местных жителей, которые не хотят видеть «рестораны» на центральной улице вместо деревьев.

Ранее Gazeta.SPb.ru показывала, как рабочие вместе с охраной разбирают тротуар на бульваре Менделеева.