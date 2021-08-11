Две легковушки заблокировали проезд авто и трамваям на Обуховской обороны

ДТП с легковушками на проспекте Обуховской Обороны. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с легковушками на проспекте Обуховской Обороны. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Петербурге на проспекте Обуховской Обороны произошло ДТП. Столкнувшиеся машины заблокировали проезд трамваям и другим авто.

Дорожный инцидент случился в среду, 11 августа. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля. Передняя часть одной из них оказалась сильно разбита. В результате ДТП легковушки перегородили трамвайные пути.

Из людей никто не пострадал.

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