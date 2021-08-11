Велосипедист устроил массовую аварию на Пограничника Гарькавого

В Красносельском районе Петербурга пять автомобилей попали в ДТП из-за выскочившего на дорогу велосипедиста.

Очевидцы рассказали об этом в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось 11 августа на пересечении проспекта Ветеранов с улицей Пограничника Гарькавого. На опубликованных кадрах с места событий видно, как велосипедист неожиданно выскочил перед «Мерседесом», пытаясь переехать дорогу в неположенном месте. Столкновения избежать не удалось: иномарка сбила спортсмена, а после врезалась в припаркованные авто.

Всего в аварии повредились пять машин. Одна из них даже перевернулась на крышу. Никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что причины ДТП с автобусом на Ленинском выясняют полиция и власти. С травмами средней тяжести в больницу увезли семерых пассажиров.