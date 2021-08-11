Причины ДТП с автобусом на Ленинском выясняют полиция и власти

На Ленинском проспекте произошло серьезное ДТП с автобусом. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Ленинском проспекте произошло серьезное ДТП с автобусом. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге после столкновения пассажирского автобуса № 130 с опорой освещения на Ленинском проспекте проводится проверка.

По информации городского управления МВД, авария произошла около 15:00 у дома 140 по Ленинскому проспекту. Автобус «Лиаз» врезался в опору освещения. С травмами средней тяжести в больницу увезли семерых пассажиров. Отмечается, что водитель был трезв. Полиция организовала проверку.

Как сообщает комитет по транспорту города, перед выходом на работу водитель прошел предрейсовый осмотр, он чувствовал себя нормально. Режим труда и отдыха мужчины был соблюден. Авария случилось в самом начале его смены. Автобус был в исправном состоянии.

Выяснением причин ДТП также будет заниматься специальная рабочая комиссия. Глава комтранса Кирилл Поляков получил руководству городского «Пассажиравтотранса» оказать необходимое содействие пострадавшим пассажирам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ленинском ДТП с автобусом: водителю стало плохо, 7 пострадавших.