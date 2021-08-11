На Ленинском ДТП с автобусом: водителю стало плохо, 7 пострадавших

На Ленинском ДТП с автобусом: водителю стало плохо, 7 пострадавших
На Ленинском проспекте произошло серьезное ДТП с автобусом. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге на Ленинском проспекте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате пострадало, как минимум, семь человек.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», все произошло потому, что водителю общественного транспорта то ли стало плохо за рулем автобуса, то ли он уснул.

В настоящий момент известно о том, что пострадало семь человек, шестерых из них пришлось госпитализировать медицинские учреждения.

На кадрах, которые снял очевидец происходящего, заметно, что лобовое стекло автобуса сильно повреждено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о другом дорожно-транспортном происшествии с автобусами на Ленинском проспекте. Там также число пострадавших равнялось семи.

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