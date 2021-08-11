На Ленинском ДТП с автобусом: водителю стало плохо, 7 пострадавших

В Петербурге на Ленинском проспекте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате пострадало, как минимум, семь человек.
Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», все произошло потому, что водителю общественного транспорта то ли стало плохо за рулем автобуса, то ли он уснул.
В настоящий момент известно о том, что пострадало семь человек, шестерых из них пришлось госпитализировать медицинские учреждения.
На кадрах, которые снял очевидец происходящего, заметно, что лобовое стекло автобуса сильно повреждено.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о другом дорожно-транспортном происшествии с автобусами на Ленинском проспекте. Там также число пострадавших равнялось семи.