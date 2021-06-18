Число пострадавших в ДТП с автобусами на Ленинском проспекте выросло до семи

Число пострадавших в результате ДТП с двумя рейсовыми автобусами на юге Петербурга выросло до семи человек. Пострадал в том числе и один ребенок.
Пострадавших направили в стационары, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской станции скорой помощи.
«Семеро пострадавших в состоянии средней степени тяжести, один из них ребенок. Все доставлены в стационары», — говорится в сообщении.
Напомним, ДТП произошло 18 июня, около 9:40 у дома №157 по Ленинскому проспекту. По предварительной информации, водитель маршрутки «ПАЗ» врезался в остановившийся на светофоре рейсовый автобус. Проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что машины стукнулись бамперами. Передняя часть одной из них заметно пострадала, вторая — отделалась царапинами. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.