Устроившие ДТП легковушки собрали пробку на перекрестке Школьной и Покрышева

На перекрестке Школьной улицы и улицы Покрышева в Петербурге произошло лобовое ДТП. Движение на участке затруднено.

Авария случилась в пятницу, 18 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Печалька у Хендэ и Фиата с утра», — написал автор записи.

На кадрах видно, что машины стукнулись бамперами. Передняя часть одной из них заметно пострадала, вторая — отделалась царапинами. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Причина случившегося не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Московском шоссе в произошло ДТП, в результате которого начала собираться пробка.