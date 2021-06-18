Устроившие ДТП легковушки собрали пробку на перекрестке Школьной и Покрышева

Устроившие ДТП легковушки собрали пробку на перекрестке Школьной и Покрышева
Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На перекрестке Школьной улицы и улицы Покрышева в Петербурге произошло лобовое ДТП. Движение на участке затруднено.

Авария случилась в пятницу, 18 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Печалька у Хендэ и Фиата с утра», — написал автор записи.

На кадрах видно, что машины стукнулись бамперами. Передняя часть одной из них заметно пострадала, вторая — отделалась царапинами. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Причина случившегося не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Московском шоссе в произошло ДТП, в результате которого начала собираться пробка.

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