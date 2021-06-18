Лобовое ДТП на Московском шоссе затруднило движение транспорта

Лобовое ДТП на Московском шоссе затруднило движение транспорта
ДТП произошло на Московском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Московском шоссе в произошло ДТП, в результате которого начала собираться пробка. Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и грузовик.

Авария случилась в пятницу, 18 июня, у поселка Рябово. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что транспортные средства отделались вмятинами и царапинами. Машины встали посреди дороги. По предварительным данным, водитель легковушки хотел развернуться, но не учел движение встречного встречного транспорта.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП затруднило движение по Лиговскому путепроводу.Дорогу не поделили четыре автомобиля — Subaru, Audi, Hyundai и Mercedes.

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Лобовое ДТП на Московском шоссе затруднило движение транспорта