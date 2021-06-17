Массовое ДТП затруднило движение по Лиговскому путепроводу

Автомобильная авария с участием четырех иномарок стала причиной серьезной пробки на Лиговском путепроводе.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По сообщениям очевидцев, вечером 17 июня на Таллинском шоссе в районе Лиговского путепровода случилось массовое ДТП. Дорогу не поделили четыре автомобиля — Subaru, Audi, Hyundai и Mercedes. Одна из иномарок в результате столкновения пробила дорожное ограждение.

Также очевидцы сообщили о крупной пробке на путепроводе: в обе стороны остался доступен только один узкий проезд. По данным сервиса «Яндекс-Пробки», дорожный затор растянулся на 1,7 километра. Участок выделен бордовым цветом.

О пострадавших не сообщается. На месте происшествия работает дорожная полиция.

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