Массовое ДТП затруднило движение по Лиговскому путепроводу

Массовое ДТП затруднило движение по Лиговскому путепроводу
ДТП на Лиговском путепроводе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Автомобильная авария с участием четырех иномарок стала причиной серьезной пробки на Лиговском путепроводе.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По сообщениям очевидцев, вечером 17 июня на Таллинском шоссе в районе Лиговского путепровода случилось массовое ДТП. Дорогу не поделили четыре автомобиля — Subaru, Audi, Hyundai и Mercedes. Одна из иномарок в результате столкновения пробила дорожное ограждение.

Также очевидцы сообщили о крупной пробке на путепроводе: в обе стороны остался доступен только один узкий проезд. По данным сервиса «Яндекс-Пробки», дорожный затор растянулся на 1,7 километра. Участок выделен бордовым цветом.

ДТП на Лиговском путепроводе. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

О пострадавших не сообщается. На месте происшествия работает дорожная полиция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что машина лишилась колес после жесткого ДТП на Октябрьской набережной.

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