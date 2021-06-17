Машина лишилась колес после жесткого ДТП на Октябрьской набережной

Машина лишилась колес после жесткого ДТП на Октябрьской набережной
ДТП на Октябрьской набережной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Октябрьской набережной в Петербурге произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Одна из машин лишилась капота, а вторая — колес.

Дорожный инцидент случился в четверг, 17 июня, у Володарского моста. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Между Peugeot Partner и Hyundai», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства серьезно пострадали. Капот одной из машин превратился в груду металла, одним колесом она заехала на тротуар, второе оказалось вывернуто. У другой иномарки повреждены багажник и боковая часть, задние колеса лежат рядом.

Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Сизова произошла авария с участием мотоциклиста. В результате инцидента пострадал как минимум один человек.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково задержали шесть внутренних рейсов
В Индии у переболевшего COVID нашли «зеленую плесень»
Машина лишилась колес после жесткого ДТП на Октябрьской набережной
Происшествие в аэропорту Симферополя спровоцировало задержку рейса из Петербурга
В магазине, в квартире, на прогулке, в кафе: в Петербурге ...
В Ленобласти за сутки выявили 109 случаев заражения COVID
В России за сутки коронавирус подхватили 14 057 человек
Пожар в производственном здании на Цветочной улице тушили 23 спасателя