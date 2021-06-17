Машина лишилась колес после жесткого ДТП на Октябрьской набережной

На Октябрьской набережной в Петербурге произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Одна из машин лишилась капота, а вторая — колес.

Дорожный инцидент случился в четверг, 17 июня, у Володарского моста. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Между Peugeot Partner и Hyundai», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства серьезно пострадали. Капот одной из машин превратился в груду металла, одним колесом она заехала на тротуар, второе оказалось вывернуто. У другой иномарки повреждены багажник и боковая часть, задние колеса лежат рядом.

Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Сизова произошла авария с участием мотоциклиста. В результате инцидента пострадал как минимум один человек.