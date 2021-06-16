На Сизова произошла авария с участием мотоциклиста

На Сизова произошла авария с участием мотоциклиста
В аварии пострадал мотоциклист. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате инцидента пострадал как минимум один человек.

В Приморском районе сегодня вечером, 16 июня, произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на перекрестке проспекта Сизова и Парашютной улицы. Там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате байк лежит среди дороги, травмы получил его водитель. Непонятно, в каком состоянии он находится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ветеранов, оказывается, никого не сбивали: пешеход повела себя странно. Очевидцы рассказываются, что девушка будто бы сама бросалась на машины.

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