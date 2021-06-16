На Ветеранов, оказывается, никого не сбивали: пешеход повела себя странно

Очевидцы рассказываются, что девушка будто бы сама бросалась на машины.

На проспекте Ветеранов сегодня, 16 июня, произошла авария – по крайне мере, о ней сообщали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Предполагалось, что легковой автомобиль наехал на пешехода, в результате чего был травмирован человек, а также повреждено лобовое стекло.

Сейчас выяснилась новая версия случившегося. Один из свидетелей уверяет, что никто на девушку не наезжал – она якобы сама бросалась под колеса и в целом вела себя не очень адекватно. На место приехали сотрудники спецслужб, в отношении которых горожанка также повела себя агрессивно. Парень девушки объяснил, что у девушки проблемы со здоровьем.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что крупный пожар в Металлстрое удалось локализовать.