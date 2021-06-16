Крупный пожар в Металлстрое удалось локализовать

О возгорание стало известно примерно в семь часов вечера.

В Колпинском районе сегодня вечером, 16 июня, тушили металлический ангар. Сообщение о возгорание поступило ближе к семи часам вечера. Подробностями инцидента поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на дороге на Металлстрой. Там загорелся металлический ангар размером 30х50 метров. Огонь успел распространиться на площади в 750 квадратных метров. На место прибыли 62 спасателя и 15 единиц техники. В 19:19 пожар признали довольно опасным. Только спустя два с половиной часа возгорание удалось локализовать.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Непонятно, что стало причиной пожара. Известно, что черные клубы дыма были видны из разных районов города.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожар на кровле ТЦ «Окей» у метро «Озерки» тушили 45 спасателей.