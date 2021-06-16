Пожар на кровле ТЦ «Окей» у метро «Озерки» тушили 45 спасателей

Пожар в ТЦ "Окей". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пожар в ТЦ "Окей". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня, 16 июня, в Выборгском районе Петербурге случился пожар в торговом центре «Окей».

Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС. По информации ведомства, очевидцы вызвали пожарных в 19 часов. Пожар произошел в торговом центре «Окей» на Выборгском шоссе, 3, рядом со станцией метро «Озерки».

В двухэтажном здании «Окея» загорелась изоляция силового кабеля на кровле. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

На месте ЧП от ведомства работали 45 человек личного состава и 12 единиц специальной техники.

Огонь потушили спустя полчаса после получения сообщения о пожаре. О пострадавших не сообщается.

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